Müge Anlı'da son dakika Gülizar Emirdağ DNA sonucu

1980 yılında Manisa'da tren garına bıraktığı kızını aramak için Müge Anlı'nın programına başvuran Gülizar Emirdağ'ın DNA sonucu açıklandı.

Müge Anlı'nın programına Temmuz 1980 yılında Manisa tren garına bıraktığı kızını bulmak için başvurdu Gülizar Emirdağ. Canlı yayından yaptığı çağrılar sonrasında ise aynı tarihlerde Turgutlu devlet hastanesinde ebe olarak çalışan bir izleyiciden herkesi umutlandıran açıklamalar yaptı.

İlk olarak canlı yayına bağlanan bir ebe hanımdan umut verici bilgi geldi. Ebe hanım tren garına bırakılan bir kız çocuğunun bulunup hastaneye getirildiğini, kontrollerinin yapıldığını daha sonra ise o çocuğunun İzmir Karşıya çocuk yuvasına yerleştirildiği bilgilerini verdi.

İkinci umut verici bilgi ise eşi polis olan bir izleyiciden geldi. Eşi aynı yıllarda polis olarak Manisa'da çalışan izleyici Manisa tren garında aynı tarihte eşinin bir kız çocuğu bulunduğunu söylediğini ve daha sonra o çocuğun İzmir Karşıyaka çocuk yuvasında götürüldüğünü söylediğini aktardı.

Sevgi hanım ise bu bilgilerden sonra canlı yayına bağlanarak "Bende Manisa'da bulunmuşum tren istasyonu olup olmadığını bilmiyorum ama. Temmuz ayında bulunmuşum ve Karşıyaka Çocuk Yuvasına götürürmüşüm. Sonrada evlatlık edinilmişim." açıklamalarını yaparak aranan kişinin kendisi olabileceğini söyledi.

Bütün bu gelişmelerden sonra Sevgi hanım ile Gülizar hanıma DNA testi yapılmasına karar verildi. Dün açıklanması beklenen sonuçlar yetişmediği için bu gün canlı yayında Müge Anlı tarafından açıklandı. DNA sonucuna göre ise Sevgi hanımın Gülizar Emirdağ'ın kızı olmadığı kesinleşti.