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İBB kamyonundan yakıt çalan adamın videosu

SULTANGAZİ'de tartışma yaratan İBB kamyonundan yakıt çalma görüntüleri ile ilgili polis inceleme başlattı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazısı bulunan temizlik aracından hafif ticari araca yakıt aktarımı yapıldığı görülüyor. Gelen tepkiler üzerine polis inceleme başlattı. Araçların sahibi olarak görünen taşeron firma sahibi ifade verdi. Bu kişinin verdiği ifadede, iki aracının da kendisine ait olduğunu araçlardan birinin yakıtı bittiği için temizlik aracından aktarım yapıldığını söylediği öğrenildi. Görüntülerdeki kişinin ise şirketinde çalışan personel olduğunu kaydettiği belirtildi. İfadesi alınan kişinin araç ruhsatlarını da gösterdiği kaydedildi. Ancak polis, ayaryakıt masrafının belediyeye mi yoksa taşeron firmaya mı ait olduğunu araştırıyor.

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