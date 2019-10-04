Rus spikerin 'Fikret Orman paralar nerede' sözleri olay oldu

Beşiktaş'ın sahasında 1-0 mağlup olduğu Wolverhampton maçını yayınlayan bir Rus kanalında mücadeleyi anlatan spiker ilginç bir yorumda bulundu.



Siyah-Beyazlılar’ın Wolverhampton maçını yayınlayan bir Rus kanalında mücadeleyi anlatan spiker ilginç bir yorumda bulundu.

'Fikret Orman, paralar nerede?'

Karşılaşmanın 7. dakikasında Rus spiker, taraftarların tezahüratlarını dinleyenlerine aktarmak istedi ve şu ifadeleri kullandı: 'Fikret Orman, paralar nerede?' Bu anlatım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.