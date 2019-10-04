Alkollü sürücü polisten kaçarken takla attı

Olay, Kırım Özerk Cumhuriyeti'nde Bahçesaray-Yalta yolunda meydana geldi. Polis, yolda hız sınırını aşan bir sürücüye "dur" ihtarında bulunarak, otomobilini sağa çekmesini istedi. Sürücü, polisin ihtarına uymayarak yoluna devam etti. Bu sefer polis, sirenlerini de açarak aracı takip etmeye başladı. Polis kamerasının kaydettiği görüntülerde, otomobilin sürücüsünün kontrolünü kaybettiği, virajı alamadığı ve yolun kenarındaki yeşillik alana girerek takla attığı görüldü. Polis memuru, hemen aracından inerek kadın sürücüye yardımda bulundu ve sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.

Polis, yaptığı kontrollerin ardından kadının alkollü olduğunu ve ehliyetinin olmadığını tespit etti. Polis, kaza yapan kadını gözaltına aldı.