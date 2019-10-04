MEDYA

Mucize Doktor 5. bölüm fragmanı

Mucize Doktor dizisi 5. yeni bölümüyle 10 Ekim 2019 Perşembe akşamı FOX'ta olacak. Mucize Doktor'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Mucize Doktor 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Mucize Doktor 10 Ekim 2019 Perşembe akşamı FOX'ta...

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel hastanede yaşadıkları...

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Sırrı Süreyya Önder ne zaman tahliye olacak?
Abdullah Avcı'dan sert çıkış! Benim antrenörlüğüm sorgulanamaz
NATO'dan Rusya'ya en net mesaj
AK Parti'nin yerel yönetimler yasa taslağı hazır
Beşiktaş Wolverhampton UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti
Trabzonspor Basel UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şampiyon 5. bölüm fragmanı
Çocuk 5. bölüm fragmanı
Şehitlere küfür etmişti! O çocuğun akıbeti belli oldu
Çukur 71. bölüm fragmanı: 3. sezon 4. bölüm
Zalim İstanbul 14. bölüm 2. fragmanı
Tarık Ünlüoğlu'na Gülenay Kalkan'dan ilk sözler! Veda mesajı yürek dağladı
Bir Aile Hikayesi 16. bölüm 3. fragmanı
Bu sene Cumhuriyet'in kaçıncı yılı kutlanacak 29 Ekim ne zaman?