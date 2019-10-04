DÜNYA

Gucci'nin tanıtım yüzü olan genç model Armine Harutyunyan görüntüsüyle dikkat çekti

Dünyaca ünlü giyim ve aksesuar markası Gucci seçtiği kadın modelle tüm dikkatleri üzerine çekti. 23 yaşındaki Armine Harutyunyan fiziksel görüntüsüyle büyük ilgi çekti.

Ünlü marka Gucci'nin tanıtım yüzü olarak seçtiği 23 yaşındaki Armine Harutyunyan fiziksel görüntüsüyle tüm dikkatleri üstüne çekti.

GUCCİ'NİN TANITIM YÜZÜ OLDU

Kısa bir süre önce sona eren Milano Moda Haftası kapsamında Gucci'nin düzenlediği defilede genç bir Ermeni model de podyuma çıktı. 23 yaşındaki Armine Harutyunyan, defiledeki diğer tüm modellerden daha fazla dikkat çekti. Bunun sırrı da modelin fiziksel görüntüsünde gizli. Yüzünde neredeyse sıfır makyaj olan genç modelin, özellikle yüz hatları geleneksel modellik anlayışından çok farklıydı. Kusursuz olmayan güzelliğiyle podyuma çıkan ve büyük ilgi çeken Armine Harutyunyan, bu yıl Gucci firmasının tanıtım yüzü olarak görev yapacak.

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