DÜNYA

Bağdat karıştı 31 kişi öldü Başbakan Adil Abdulmehdi açıklama yaptı

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, göstericilerin taleplerinin kendileri tarafından anlaşıldığını, ancak hükümetin elinde sihirli bir değneğin bulunmadığını ve bir yıl içinde hayallerin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Abdulmehdi, göstericilere ümitsizlik söylemlerinde bulunanlara, geriye dönüş ve toplumun militarize olması çağrısı yapanlara kulak asmamaları çağrısında bulundu.  

Gösteriler sırasında kurumlardaki yangınların birçok soru işareti taşıdığına dikkati çeken Abdulmehdi, şunları söyledi:

"Bazıları gösterilerin barışçıl olmaktan çıkartılmasında başarılı oldu. Taşınan bazı pankartlar ve sloganlar bazılarının gösterileri kullanma ve yok etme gayretlerini ortaya çıkardı. Gösterilerin tırmandırılması artık zarara ve kayıplara yol açmaya başladı" 

- Gösterici gençlere ve güvenlik güçlerine teşekkür

Abdulmehdi, gösterici gençlere ve güvenlik güçlerine teşekkürlerini ileterek tüm vilayetlerde hayatın normale dönmesi ve hukukun üstünlüğüne saygı duyulması gerektiğini vurguladı. 

Abdulmehdi, sokağa çıkma yasağı gibi güvenlik tedbirlerini, insan hayatının korunması için alınan acı bir ilaca benzetti.   

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