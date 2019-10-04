CHP-İYİ Parti ittifakında kriz mi var? Meral Akşener sessizliğini bozdu

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun "CHP HDP ile ittifak yaparsa biz orada yokuz" açıklaması siyaset kulislerini hareketlendirdi. Ağıralioğlu'nun açıklamaları sonrası "Millet İttifakı'nda kriz var" iddiaları konuşulmaya başlandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu iddiaları yalanlarken "Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin ittifakını bozmaya yönelik bir Saray hareketi bu. Ben bu ittfakın bozulacağını sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

AKŞENER SESSİZLİĞİNİ BOZDU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Ağıralioğlu'nun açıklamalarıyla ilgili sessizliğini bozdu.

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Akşener "Cumhur İttifakı'nı destekleyen gazetecilerin fantezilerine uygun sorularla karşılaştığımızı görüyorum ben" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener'in açıklamaları şöyle;

'KİRLİ SU' İDDİALARI

25 yıldır Ankara'yı yöneten belediye başkanının mal bulmuş mağribi gibi kendi yönettiği dönemi hiç sorgulamadan Yavaş'ın belediye başkanlığı üzerine saldırması da bir yavuz-hırsız modeli.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

Erdoğan halktan çok uzaklaştı. Üreten bir ekonomi yerine inşaatın ön planda olduğu bir ekonomiye geçildi. 2014'te saray kavramı getirildi Türkiye'ye.

Şuanki krizin sebebi reel sektördür. Yavaş yavaş ve uzun sürecektir. Ekonomiye güven için demokrasi hukuk ve adalet şart.