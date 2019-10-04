POLİTİKA

CHP-İYİ Parti ittifakında kriz mi var? Meral Akşener sessizliğini bozdu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Millet İttifakı'nda kriz var" iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Akşener, "Cumhur İttifakı'nı destekleyen gazetecilerin fantezilerine uygun sorularla karşılaştığımızı görüyorum ben" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun "CHP HDP ile ittifak yaparsa biz orada yokuz" açıklaması siyaset kulislerini hareketlendirdi. Ağıralioğlu'nun açıklamaları sonrası "Millet İttifakı'nda kriz var" iddiaları konuşulmaya başlandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu iddiaları yalanlarken "Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin ittifakını bozmaya yönelik bir Saray hareketi bu. Ben bu ittfakın bozulacağını sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

AKŞENER SESSİZLİĞİNİ BOZDU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Ağıralioğlu'nun açıklamalarıyla ilgili sessizliğini bozdu.

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Akşener "Cumhur İttifakı'nı destekleyen gazetecilerin fantezilerine uygun sorularla karşılaştığımızı görüyorum ben" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener'in açıklamaları şöyle;

'KİRLİ SU' İDDİALARI

25 yıldır Ankara'yı yöneten belediye başkanının mal bulmuş mağribi gibi kendi yönettiği dönemi hiç sorgulamadan Yavaş'ın belediye başkanlığı üzerine saldırması da bir yavuz-hırsız modeli.
EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

Erdoğan halktan çok uzaklaştı. Üreten bir ekonomi yerine inşaatın ön planda olduğu bir ekonomiye geçildi. 2014'te saray kavramı getirildi Türkiye'ye.

Şuanki krizin sebebi reel sektördür. Yavaş yavaş ve uzun sürecektir. Ekonomiye güven için demokrasi hukuk ve adalet şart.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Real Madrid'in kaderi Falcao'nun elinde! Yine can yakacak mı?
İçişleri Bakanlığı: Eylül ayındaki operasyonlarda 184 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'den bir son dakika haberi! Üçüncü birleşik kara devriyesi başladı
Enflasyonun tek haneye inmesi dolara nasıl yansıdı! Dolar kuru ne kadar? 4 Ekim 2019
25 yaşındaki gençten itiraflar annem üzülüyor her gün ağlıyor
Süper Lig ve 1. Lig maç özetlerini yayınlayacak kanal belli oldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Rus spikerin 'Fikret Orman paralar nerede' sözleri olay oldu
Gucci'nin tanıtım yüzü olan genç model Armine Harutyunyan görüntüsüyle dikkat çekti
Hayranları isyan etti Star TV çok sevilen dizinin fişini çekti!
Alkollü sürücü polisten kaçarken takla attı
Yön levhası direğine çarpan otomobil alev aldı
Cuma namazı kaç rekat nasıl kılınır cuma namaz kılınışı
Savaşçı 77. bölüm fragmanı
Devlet Bahçeli'ye ne oldu hastalığı ne Devlet Bahçeli sağlık durumu nasıl?