GÜNCEL

Kayın ormanını tırtıl istilasından "bacillus" kurtaracak

Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasında 250 hektara yakın bir ormanlık alana yayılarak, ağaçlarda yaprak bırakmayan kızıl kuyruklu kayın tırtılına karşı biyolojik mücadelede "bacillus" bakterisi kullanılıyor.

Bursa ve Kütahya Orman Bölge Müdürlükleri, Düzce Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesinin (BTÜ) orman fakülteleri iş birliğiyle başlatılan mücadeleden olumlu sonuçlar bekleniyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, BTÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Sarıkaya, Düzce Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Beşir Yüksel, bölgede yürütülen çalışmaları inceledi.

Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tırtılların daha fazla alana yayılma riski olduğunu söyledi.

Gereken önlemleri almak ve çalışmaları yerinde görmek için bölgeye geldiklerini belirten Keskin, "Kayın tırtıllarını bu bölgeden toplayarak bunların laboratuvar ortamında parazitlerini üretmeye çalışacağız." dedi.

Doç. Dr. Oğuzhan Sarıkaya da insansız hava araçlarıyla, sahanın genişlemesi ve tırtılların ilerleme hızının sürekli ölçüldüğünü aktardı.

Yaprakları tırtıllar tarafından yenilen ağaçların kurumadığına, başka herhangi bir zarar oluşmadığına dikkati çeken Sarıkaya, "Sadece larvaların yapraklardan beslenmesi nedeniyle yapraksız hale geliyor. O da maalesef kötü bir görünüm ve artım kaybı oluşturuyor. Önümüzdeki yıl bu yapraklar tekrar yeşerecek. Orman Genel Müdürlüğü ve üniversitemiz iş birliğiyle entegre bir proje planladık. Burada biyolojik bir mücadele yapıyoruz, Türkiye ormanlarına kesinlikle kimyasal bir ilaçlama yapmıyoruz." diye konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
HDP önündeki aileleri PKK tehdit etti! Önce çocuklarınızı sonra sizi tararız
Üniversiteye yeni başlamıştı! Emine'nin ölümü kahretti
Naim Süleymanoğlu'nun evinin hali içler acısı! Madalyalar bakın nerede çıktı
Volkswagen'in Türkiye seçmesi Bulgarları çıldırttı Bakın karara ne dediler
Altunizade metrobüs durağındaki üst geçit paralı mı oldu? Kafalar fena halde karıştı
Sanayide yeni dönem! Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı başvurulara açıldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cep Herkülü'nün kayıp madalyaları için evinde keşif yapıldı
Bursa'da yumurtadan yumurta çıktı
Sefer görev emri nedir kimler sefer görevine katılabilir?
İspanya’dan İstanbul’a giden kargo uçağı Ukrayna’da düştü: 5 ölü
THY kadın pilotlarından Bilge 10 ay süren kanser savaşını kazanarak göklere yeniden döndü
İzmir, Aydın Muğla'yı Efe vuracak! Hava durumu için uyarı üstüne uyarı
Keçilerden güldüren beslenme şekli
Köpekten kaçtığı ağaçta 2 gün mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı