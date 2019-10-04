GÜNCEL

Arslantepe Höyüğü UNESCO'da kalıcı liste yolunda

Binlerce yıllık geçmişiyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü, kalıcı listeye dahil edilme yolunda ilerliyor.

Fırat Nehri'nin batı kıyısında Malatya'ya 7 kilometre mesafedeki Arslantepe, yüksek tarım potansiyeli, sulak alanları ve nehrin taşkınlarından korunan yapısı sayesinde binlerce yıl insanoğluna kucak açmış tarihi mekanlar arasında yer alıyor.

Milattan önce 5 binli yıllara dayanan Geç Kalkolitik dönemden Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe, Hititlerden Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyetin izlerini de bünyesinde barındırıyor.

Kazı çalışmalarıyla Geç Hitit dönemine ait, girişinde aslan ve devrilmiş kral heykellerinin bulunduğu höyük, yağmur drenaj hattı gibi altyapısı bulunan kerpiçten sarayı ve 2 bini aşkın mühürle Anadolu'nun en eski şehir devletlerinden birinin yapılarını ortaya koyuyor.

Duvarlarında gücün tasvir edildiği renkli figürler ve işlenmiş rölyef levhalarla erken devlet sisteminin izlerini barındıran Arslantepe'de Mezopotamya ile benzerlik gösteren çok sayıda çanak ve çömlekler de kazılardan çıkan eserler arasında yer alıyor.

Bakır, kurşun, gümüş, altın ve alaşımlarından oluşan metal eserlerin de bulunduğu höyükte, önemli bulgular arasındaki 12 mızrak ile 3'ünün kabzası gümüş bezemeli 9 kılıç da silah kullanımının ilk örneklerini göstermesi bakımından döneme ışık tutuyor.

Höyükte yürütülen 3 yıl önceki kazılarda bulunan, Geç Hitit dönemine ait yaklaşık 3 bin 200 yıllık fil dişi tablet, Arslantepe ile Asurlular arasındaki ilişkiyi de gün yüzüne çıkardı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 7 bin 500 yıllık bir mirası, gelecek nesillere aktarmanın çabası içerisinde olduklarını söyledi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Eritreli 5 futbolcu turnuvaya gitti kayıplara karıştı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu umut dağıttı: Yeni bir siyaset anlayışı getiriyoruz
Erdoğan'ın talimatıyla Ankara'da gizli toplantılar yapıldı neler konuşuldu Hadi Özışık açıkladı
Bakan Abdülhamit Gül duyurdu! Cinsel saldırı davalarında yeni dönem!
Banksy'nin tablosu rekor fiyata satıldı
Galatasaray'da deprem! 3 futbolcu Gençlerbirliği'nde yok
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İBB kamyonundan yakıt çalan adamın videosu
Otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
28 Ekim yarım gün gün mü 29 Ekim resmi tatili ne zaman?
Kayın ormanını tırtıl istilasından "bacillus" kurtaracak
Cep Herkülü'nün kayıp madalyaları için evinde keşif yapıldı
28 Ekim okullar tatil mi pazartesi öğleden sonra okul var mı?
Bursa'da yumurtadan yumurta çıktı
Sefer görev emri nedir kimler sefer görevine katılabilir?