POLİTİKA

Mansur Yavaş'tan dikkat çeken video! Koltuğunu Khaleesi'ye bıraktı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle koltuğunu belediyenin sevilen kedisi Khaleesi'ye bıraktı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'tan "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" nedeniyle dikkat çeken bir paylaşım geldi.Yavaş'ın sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, belediye personelinin de göz bebeği haline gelen kedi Khaleesi'nin başkanlık koltuğuna oturduğu görüldü.Görüntülerde ABB'nin yaptığı icraatlara dikkat çekilirken, kedinin yapılan işleri titizlikle incelediği ve yorumladığı görülüyor.

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