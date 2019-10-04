Müge Anlı'da Nazife Demirel'den yasak aşk video açıklaması

Müge Anlı'da 23 Ağustos'ta bir kaza sonucu hayatını kaybeden Tuncay Demirel'in ölümünden eşi Nazife Demirel sorumlu tutuluyor. Nazife Demirel'in kocasını 10 yıllık yasak aşkına öldürttüğü iddia edildi.

Nazife hanım bu gün canlı yayında yasak aşkı itiraf etti ve şunları söyledi: " " İşe gittim ben o gün. Geceden ne içtim ne katıldı hiç bir şey bilmiyorum.Sabah kalktığımda telefondan çekilmiş videoları gördüm.Nasıl çekildi nereye atıldı hiç bir bilgim yok. Kendime geldiğimde karakolu aradım ben. Karakola gittim hastaneye götürdüler.Bu olaydan sonra kardeşi beni boşamaya çalıştı.

-Ben ilk olarak Yasin yaptığı diye düşündüm.Beni çağırdılar karakolda nasıl oldu diye bende anlattım.Oda kendisi de anlatmış. Sonunda öğrendim o yapmamış.Bende suçsuz kişiyi suçlamak istemedim şikayetimi geri aldım.

-Eşime ben söyledim zaten yapan kişi o değilmiş ben geri aldım şikayetimi. Eşim kızdı bana tartıştık sonra ben Yasin beyin yanına gittim. Aramazda bir gönül ilişkisi var ama öyle büyük bir gönül ilişkisi yok. " derken Beraber çalıştığımız için aramızda bir gönül ilişkisi başladı o zaman sorusuna ise Nazife hanım "Evet" cevabını verdi.



Nazife hanım olay günü içinde " Ben şikayetini aldıktan sonra eşimle kavga edince Yasin'in yanına gittim. 2-3 gün kaldıktan sonra siniri geçmiştir diye evime dönmek istedim. Evime dönmeden de dedim pazara uğrayım alış veriş yapayım dedim. Arabayı Yasin kullanıyordu. Babasının yanında olan kızım arabayı görüyor. Tuncay benim arabayı görünce ana yola çıkarken bir tane kol gördüm. Sonra bir tana araba bize hızla vurdu. Araba bize vurunca Tuncay köşedeki arabaya çarpmış. Cebimde falçatayla gezerdi.Bir şey yapacak diye ben arabadan çıktım koşarak eve gittim. Ben eşimin düştüğünü felan görmedim. Sonra polisler evime gelince öldüğünü öğrendim."