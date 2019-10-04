GÜNCEL

60 saniyede bugün (4 Ekim 2019)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

Anadolu Ajansı

4 Ekim 2019 Cuma; Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

Sitene Ekle
Etiketler
SON DAKİKA HABERLERİ
Malili öğretmen köyüne okul açılması için 500 kilometre yürüdü
Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (İlk 11'ler belli oldu)
Bakırköy'de lüks otomobile kurşun yağmuru
İstanbul depreminde hasar alan cami ibadete kapatıldı
Çanakkale'de korkutan deprem! İşte şiddeti
Eski AYM Başkanı Haşim Kılıç'tan Ali Babacan açıklaması
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yeni tatlı üretti patent başvurusu yaptı
Sırrı Süreyya Önder cezaevinden çıktı ilk açıklaması bakın ne oldu
MHRS erken randevu alma 2019 sistemi TC ile giriş
ABD’de atlı polisler gözaltına aldığı kişiyi kementle sokakta gezdirdi
Kaldırımda dolmuş bekleyen baba ve 2 yaşındaki kızına kamyonet çarptı
Dudakta çıkan uçuk nasıl geçer evde uçuk tedavisi
Şizofreni nasıl anlaşılır şizofreni hastaları evlenebilir mi?
Simay Rasimoğlu kimdir Miss Turkey 2019 birincisinin boyunu duyan şaşkına dönüyor