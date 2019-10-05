Rıdvan Dilmen: Sana ne Kemal hoca versene penaltıyı

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında Fenerbahçe, Antalyaspor'a 1-0 mağlup olarak önemli bir 3 puan yitirdi ve zirve yarışında ağır bir yara aldı.

Hakem oyunu devam ettirdi

Sarı-lacivertliler sağdan Isla'nın içeri çevirmek istediği bir topta meşin yuvarlak Antalyaspor savunmasının eline çarptı. Fenerbahçeli futbolcular bu pozisyona yoğun itirazda bulundu ve ısrarla penaltı bekledi. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonu VAR'a gitmedi ve pozisyonu devam ettirdi.

Maçtan sonra NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen tartışılan penaltı pozisyonu ile ilgili gündem yaratacak sözler sarf etti ve maç değerlendirmesi yaptı. İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları...

''Kemal hoca, sana ne, versene penaltıyı''

''Öndeki kanat oyuncularınız yetenekli olacak. Ozan orta saha oyuncusu, yaratıcılık beklemeyin. Moses'in, Rodrigues'in ölüsü çalım atıp, pozisyon yaratabilir. Galatasaray maçında Ozan'ın oynaması doğru ama ben olsam bu maça Deniz Türüç ile başlardım. Fenerbahçe iyi oynarken, Kemal hoca, sana ne, versene penaltıyı! El açık. Bu futbolcular deli mi, elleri arkada bekliyorlar? El bitişik dedi. Fırat Aydınus, gel buraya bak deseydi, penaltıyı verirdi. Çünkü el açık.