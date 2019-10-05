POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık uyardı: Bizim haberimiz yok

Kızılcahamam kampının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Beyefendi böyle talimat verdi, böyle istendi deniyor. Bu fırsatçılığa izin vermeyeceğiz" açıklaması yaptı.

Kızılcahamam'da AK Parti kampı. Erdoğan konuşuyor...

Son günlerde tartışmaya açılan Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 40+1 ile ilgili "Yüzde 50+1 bu sistemin omurgasıdır, vazgeçme çabamız yok" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Fırat'ın doğusuna harekat ile ilgili kritik bilgiyi verdi: Belki bugün belki yarın denecek kadar yakın.

"Cumhur İttifakı çatısında MHP ile çalışmalarımız memnuniyet verici şekilde sürüyor." diyen Erdoğan, "Çok daha kapsamlı ve yakın olarak çalışmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Denetimli serbestlik ve infaz süresi yeniden belirlenecek" açıklaması yapan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Felaket senaryolarını birer birer bozuyoruz"

-Milletimizle olan güçlü hasbi bağımız sayesinde girdiğimiz her mücadeleden başarıyla çıktık. Türkiye demokraside ve ekonomide haps edildiği ve çok uzun yıllar kurtulamadığı geri kalmışlık zincirini AK Parti ile kırmıştır. Kendini milli iradenin üstünde gören vesayetçi anlayışı kazıyıp attık. Ekonomi üzerinden yazılan felaket senaryolarını birer birer bozuyoruz.

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