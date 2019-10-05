GÜNCEL

Hatay şehidini son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde traktörün kontrol noktasında çarpması sonucu şehit olan Er Erhan Gürbüz, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde Bohşin 5. Sınır Bölüğü Ziyaret Karakolu’na ait gözetleme kulesi önünde giriş-çıkış ve kayıt işlemleri görevini yürüttüğü sırada kontrolünü kaybeden bir traktörün çarpması sonucu ağır yaralanan Piyade Er Erhan Gürbüz (20), kaldırıldığı Hatay Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehidin cenazesi, öğle namazına müteakip Kalem Kırdı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kartal Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze namazına, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Ercan Teke, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, vali yardımcıları, şehidin yakınları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan talimatı verdi! Silahlar ateşleme pozisyonu aldı
Sözleşmesi feshedilmişti! İşte Suat Arslanboğa'yı yakan hücum faul kararı
Telsiz satışları deprem sonrası tam 3 kat arttı
Çanakkale Belediye Başkanı sözünü tuttu! Alkışlanacak hareket
Tunceli'de MİT ve jandarmadan ortak operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Suriyeli çocuğun intiharında iddialar asılsız çıktı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tırın çarpıp yamaca sıkıştırdığı aracın sürücüsü ölümden döndü
Diyarbakır'da PKK'nın kış sığınakları kullanılamaz hale getirildi
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'te canlı yayında Gülizar Emirdağ DNA sonucu açıklandı
Enes Kanter'e Cuma namazı sonrası tepki: Babanın camisine gitseydin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığını öğrenen Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasını yarıda kesti
9 yaşındaki Suriyeli çocuk mezarlık kapısına asılı halde bulundu
Erdoğan, 'Refah Partisi olarak...' deyince Hulusi Akar devreye girdi
Yumurtlama günü nedir nasıl hesaplanır yumurtlama günü takvimi