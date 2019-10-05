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Balıkesir'de aşırı yağmurda göle dönen yollarda çöp konteynerleri yüzdü

Beklenen yağmur Kuzey Ege'de gece kötü başladı. Fırtına durmayan şimşek cakması ile etkili olan yağış, Balıkesir'in kuzey bölgesi ilçelerindeki ilçelerde çöp konteynırlarını yüzdürdü.

Yoğun yağış, gece yarısı Edremit başta olmak üzere Havran, Burhaniye, Gömeç ve özellikle Ayvalık'ta etkili oldu. Edremit'te ana arter yollar göle dönerken, Edremit ilçe merkezinde ana yollar göle döndü. Araçlar güçlükle ilerlerken, göle dönen yollarda çöp konteynırlarının yüzmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Bu görüntüler güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

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