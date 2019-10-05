Ekonometris çobanın sıra dışı yaşamı

Köyde "sayılarla oynayan çoban" olarak tanınan Küçükakbulut, bu uygulamalar sayesinde düşük giderle yüksek kazanç elde etmeyi başarıyor.

Çocuk yaşlarda hayallerini süsleyen hayvancılıktan kopamayan Küçükakbulut, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümünü bitirerek, doğduğu Konaklı köyüne yerleşti.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi" ile hayallerine giden yolun ilk adımını atan ekonometrist genç, her gün hayvanlarını kendi güdüyor.

Aldığı eğitimle çobanlığı harmanlayan Küçükakbulut, küçükbaş hayvanlarının doğum anındaki kilosu, günlük kilogram değerleri, beslenme planlamaları gibi istatistikler tutarak geleneksel çobanlığa yeni bir yaklaşım getiriyor.

Küçükakbulut, ahırına kamera sistemi, otomatik yemlik ve suluklar yerleştirerek, teknolojik imkanlardan yararlanıyor.

Hayvanlarının kaba yemini de kendisi üreterek, düşük giderle yüksek kazanç elde eden üniversite mezunu çoban, hayalini gerçekleştirirken gelir elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Tamer Küçükakbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayalini yaşamak üzere köyüne döndüğünü belirtti.