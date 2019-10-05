Çalışanlara biber gazı sıkarak altınları çalanlara ceza yağdı

Polonya'nın kuzey batısındaki Koszalin kentinde geçtiğimiz yıl meydana gelen olayda Marianska sokakta bulunan bir kuyumcu dükkanı yüzleri maskeli kişilerce soyuldu. Koszalin polisinin yayınladığı görüntülere göre 4 kişi olduğu belirlenen soyguncular dükkana müşteri gibi girerken, soygunculardan biri kuyumcu çalışanı iki kadını yüzlerine biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. Bu esnada diğer iki soyguncu ise yanlarında getirdikleri çekiç ve levyelerle altınların sergilendiği cam tezgahları kırarak ziynet eşyalarını çantalarına doldurmaya başladı. Birkaç dakika içerisinde 159 bin 204 zloty (yaklaşık 37 bin euro) değerinde altını çantalarına koyan soyguncular, dışarıda kendilerini bekleyen dördüncü kişinin kullandığı çalıntı arabayla olay yerinden kaçtı. Soygunun Piotr B., Andrzej S., Radosaw B. ve Piotr G. tarafından gerçekleştirildiğini belirleyen Koszalin polisi, çalıntı arabayı Lebork yolunda terk edilmiş şekilde buldu. Polisin başarılı operasyonu neticesinde olaydan birkaç gün sonra yakalanan soyguncular çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Koszalin Yerel Mahkemesi'nde görülen dava neticesinde soygunculardan Piotr G. 9 yıl, Piotr B. ile Andrzej S. 7 yıl, Radosaw B. ise 6 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar ayrıca biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdikleri kadın çalışanlardan Karolina F.'ye 22 bin 525,40 zl (yaklaşık 5 bin euro), Barbara F.'ye de 9 bin 929,40 zl (yaklaşık 2 bin euro) tazminat ödemeye mahkum edildi.