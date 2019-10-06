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O Ses Türkiye'ye RTÜK çalışanı damga vurdu jüriler duyunca şaşkına döndü

Yeni sezona hızlı bir giriş yaparak başlayan O Ses Türkiye'nin ilk bölümünde bir Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) çalışanının yarışmaya katılması, ilginç diyaloglara sahne oldu.

Yıllardır Tv8'de yayınlanan ve bu yıl da ekranlara geri dönüş yaparak sevenleriyle buluşan O Ses Türkiye, önceki akşam ilk bölümüyle ekranlara geldi. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği, Seda Sayan, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Hadise'nin ise jüri koltuğunda oturduğu yarışmada ilginç bir an yaşandı.

Bir, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) çalışanı, denetlemekle yükümlü olduğu kanala RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in izniyle “yarışmacı” olarak katıldı. İlk başta mesleğini söylemekte çekinen Fethi Ahmet Fırat, olayı açıklamasıyla birlikte jüriyi şaşkına çevirdi.

2 sene sonra RTÜK üyesi olacak: RTÜK çalışanının yarışmada, partilerin Meclis dağılımları üzerinde kontenjanla belirlenen RTÜK üyeliği için “2 sene sonra olacağım inşallah” demesi de dikkat çekti.

Övgüler yağdırdı: Programın sunucusu Acun Ilıcalı'ya övgüler dizen RTÜK çalışanı, diğer ünlü yarışmacıları da RTÜK’te ağırlamak istediğini dile getirdi.

Tepki çekti: Son dönemde televizyonlarda yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili pasif kalmakla suçlanan RTÜK’ün eğlence programlarına çalışanlarını yarışmacı olarak göndermesi ise kimi kesimden tepki çekti.

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