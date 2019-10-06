Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk cevap

Geçen sezon 29 Haziran'da yarışmacı Arda Ayten'e yöneltilen 1 milyon TL değerindeki 12. soruyla izleyenlerine kısa bir ara veren 'Kim Milyoner Olmak İster'de, final sorusunun cevabı belli oldu. Yarışmacı Arda Ayten'e yönetilen soru şu şekildeydi: “On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında bu kelimelerden hangisi diğerinden daha az geçer?' Soruya cevap vermek için İstiklal Marşını tekrar tekrar okuyan ve uzunca bir süre düşünen arda soruya 'toprak' cevabını vererek 1 milyonluk ödülün sahibi oldu.