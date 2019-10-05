Antalya'da kardeşiyle oynayan öğrenciye sokak köpeği saldırdı

Olay geçtiğimiz perşembe günü Serik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatinde okul dönüşü babasının iş yerine gelip yemek yiyen 2. sınıf öğrencisi Mert Balabalan, abisi Mustafa Balaban ile uçurtma uçurmaya başladı. Bu sırada aniden ortaya çıkan sokak köpeği, Mert Balaban'a saldırdı. Ağabey Mustafa Balaban'ın müdahalesiyle Mert Balaban'ı bırakan köpek kaçarken iki kardeş hemen babalarının işyerine gitti. durumu öğrenen baba, hızlıca çocukları Serik devlet hastanesine götürdü. burada omzunda iki derin yara bulunan mert'e kuduz aşısı ve derin yaralanmalarda vurulan başka bir aşı yapıldı. baba İzzet Balabalan, çocuğun tedavisini yaptırdıktan sonra bir taraftan belediyeyi arayıp bigli verdi diğer taraftan sokak köpeğini aramaya başladı.Kndi imkanlarıyla sokak köpeğini bulan baba, belediyeye bilgi verip köpeğin yakalanmasını sağladı. Saldırgan köpek serik Belediyesi veteriner Müdürlüğü tarafından yakalanarak gözlem altına alındı.

Ağabey Mustafa Balaban , okul çıkışında yemek yedikten sonra babasının işyerine geldiklerini belirterek " kardeşimle uçurta uçuruyorduk. Köpek geldi, hiç farketmedim bir anda havlayıp Mert'in üzerine çıktı ve ısırdı. Ben bağırıp üzerine doğru yürüdüm, köpek korkup kaçtı, babamın yanına gittik oradan hastaneye geçtik. Sonra köpeği arayıp bulduk, köpeği barınağa götürdüler" dedi.

Köpeğin saldırısına uğrayan Mert Balaban ise yaşadıklarını şöyle anlattı: " Okul çıkışında öğle yemeğinde yemeğimi yedim abimle oynuyordum köpek beni düşürdü omzumu ısırdı sonra abim üzerine gidince beni bıraktı. Ben de kalkıp kaçtım, acı hissettim ve çok korktum, köpeği gördüm zincirini gördüm ve kalkıp kaçtım" diye konuştu.

Baba İzzet Balaban, olay oyduğunda çocuğunun ısırılan bölgesinin tamamen morardığını belirterek " Şu anda biraz geçti .İlk dişini geçirdiği nokta, kemiğe kadar dayanmış, buradaki yara kapanmak üzere, kuduz aşısından ayrı bir aşı vuruldu derin yaralamalar için vurulan bir aşı. B en ofisteydim çocuklar biranda kapıya geldiler köpeğin saldırdığını söylediler önce köpeği tespit ettim çocukları acil servise götürdüm orda ilk müdahale yapılıp kuduz aşısı vuruldu.Sonra belediye ekiplerine bilgi verdim kendi çabamızla köpeği bulduk . Şu anda veteriner hekimlikle gözetim altında, 10 günlük süreç bizim için önemli. Elbette sokaktaki hayvanları biz de seviyoruz ama çocuklarımı denli bir şekilde sokağa bırakamıyoruz" dedi.