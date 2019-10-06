Danışmanının Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdığı not

AK Parti Kızılcahamam'da, CHP ise Bolu Abant'ta kampa girdi. İki partide gündemi ve Meclis'te yeni dönemi bu kamplarda değerlendiriyor.

Partilerin liderleri de kampa katılarak açıklama yapıyor, partililerle görüş alışverişinde bulunuyor.

Dün ise ilginç bir olay yaşandı.

KILIÇDAROĞLU KONUŞMAYI YARIDA KESİTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Abant'ta konuşma yapmak için kürsüye çıktı, haber kanalları da canlı yayına geçti. Kızılcahamam'da da aynı saatlerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıktı.

Televizyonlar yayını Erdoğan'a çevirince bu durum Kılıçdaroğlu'na bir notla iletildi. Notta yazanlarda ise iki partinin konuşmaların çakışmaması için anlaşma yaptıklarını ortaya çıkardı.