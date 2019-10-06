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Veresiye vermeyen marketçiyi öldüresiye dövdüler

Bursa’da bir grup, kendilerine veresiye vermediği gerekçesiyle marketçiyi öldüresiye dövdü. Tekme, sopa ve yumrukların havada uçuştuğu anlar marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, akrabaları olan M.M.’den daha önce veresiye alıp borcunu ödemeyen bir grup, alışveriş yapmak için tekrar markete girdi. Market sahibi borçlarını ödemedikleri için veresiye veremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen grup dışarıda bulunan ve yanlarında getirdikleri sopalarla market sahibine saldırdı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polisin geldiğini gören saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Başından yaralanan M.M. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Veresiye yiyecek içecek alamadıkları iddiası ile market sahibini tekme tokat döven şüpheliler iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde içeri giren bir grup ile market sahibi bir süre konuştuktan sonra saldırganların önce dışarı çıktığı daha sonra markete geri gelerek market sahibine sopa ve yumruklar ile saldırdığı görüldü.

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