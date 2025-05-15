BIST 9.541
DOLAR 38,70
EURO 43,44
ALTIN 4.010,84
HABER /  DÜNYA

Türkiye'ye gelebilirim demişti! Trump'tan yeni açıklama

Türkiye'ye gelebilirim demişti! Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Yarın ayrılıyorum, gideceğim yer belli değil" dedi.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun üçüncü ayağı kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ulaştı. Trump, başkent Abu Dabi’deki Uluslararası Zayed Havalimanı’nda BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı.

Trump, bölge turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan’ın ardından Katar’a geçmiş, oradan da BAE’ye geçiş yapmıştı

Trump BAE ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada ise, "Yarın ayrılıyorum, gideceğim yer belli değil" dedi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Bolat: ihracat ve istihdamda rekor artış
Bakan Bolat: ihracat ve istihdamda rekor artış
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus heyetiyle görüşecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus heyetiyle görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Arnavutluk'a gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Arnavutluk'a gidecek
MEB takvimi belli oldu: Ara tatil ve yarıyıl tarihleri açıklandı
MEB takvimi belli oldu: Ara tatil ve yarıyıl tarihleri açıklandı
Türkiye Sigorta 3x3 basketbol turnuvalarının İstanbul finalinde mücadele edecek takımlar belli oldu
Türkiye Sigorta 3x3 basketbol turnuvalarının İstanbul finalinde mücadele edecek takımlar belli oldu
Aydın'da 29 engelli üniforma giyip bir günlüğüne "Mehmetçik" oldu
Aydın'da 29 engelli üniforma giyip bir günlüğüne "Mehmetçik" oldu
Bakan Fidan, ABD'li ve Suriyeli mevkidaşlarıyla Antalya'da üçlü görüşme yaptı
Bakan Fidan, ABD'li ve Suriyeli mevkidaşlarıyla Antalya'da üçlü görüşme yaptı
15 Mayıs Uluslararası Aile Günü, 81 ilde "Aile Yılı Yürüyüşü" ile kutlandı
15 Mayıs Uluslararası Aile Günü, 81 ilde "Aile Yılı Yürüyüşü" ile kutlandı
Şair ve yazar Abdurrahim Karakoç, vefatının 13. yılında anıldı
Şair ve yazar Abdurrahim Karakoç, vefatının 13. yılında anıldı
Bakan Işıkhan: 10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı sunulacak
Bakan Işıkhan: 10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı sunulacak
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Adana'da konuştu:
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Adana'da konuştu:
Hindistan, Çelebi'nin güvenlik iznini iptal etti! Borsadaki işlemler durduruldu
Hindistan, Çelebi'nin güvenlik iznini iptal etti! Borsadaki işlemler durduruldu