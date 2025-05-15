Türkiye'ye gelebilirim demişti! Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Yarın ayrılıyorum, gideceğim yer belli değil" dedi.Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun üçüncü ayağı kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ulaştı. Trump, başkent Abu Dabi’deki Uluslararası Zayed Havalimanı’nda BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı.
Trump, bölge turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan’ın ardından Katar’a geçmiş, oradan da BAE’ye geçiş yapmıştı
Trump BAE ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada ise, "Yarın ayrılıyorum, gideceğim yer belli değil" dedi.