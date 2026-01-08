BIST 11.965
Türkiye Finans'tan Gürgençler'de Apple alışverişlerine finansman çözümü

Türkiye Finans Katılım Bankası, QR özellikli POS'tan alışveriş finansmanı çözümünü, Apple'ın Türkiye'deki premium partner'i Gürgençler ile yaptığı işbirliği kapsamında müşterileriyle buluşturdu

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yeni sistem, başvurudan alışverişin tamamlanmasına kadar süreci dakikalar içine sığdırıyor.

Hızlı onay altyapısı sayesinde müşteriler, limit yetersizliği ya da uzun bekleme süreleriyle karşılaşmadan, 12 aya varan taksit seçenekleriyle istedikleri ürüne anında ulaşabiliyor.

Türkiye Finans Katılım Bankasının sunduğu eXtra Limit özelliği ise mevcut limitlerin üzerine çıkarak müşterilere ek finansman imkanı sağlıyor. Gürgençler mağazalarında geçerli olan bu avantaj, Apple ürünlerinde alışverişin ertelenmesini ortadan kaldırıyor.

Türkiye Finans Katılım Bankası mobil kanalları üzerinden yapılan başvuru süreci, mağaza içinde QR kod ile ödeme adımıyla tamamlanıyor. Evrak, uzun bekleme ve alternatif ödeme arayışlarına gerek kalmadan, finansman süreci mağazadan çıkmadan sonuçlanıyor.

Gürgençler mağazalarında sunulan QR POS'tan Alışveriş Finansmanı, hız, kullanım kolaylığı ve dijital deneyimi bir araya getirerek teknoloji alışverişinde yeni bir standart oluşturuyor. Türkiye Finans Katılım Bankası çalışmalarını perakende finansman alanındaki yenilikçi çözümleriyle rekabeti ileriye taşımaya ve müşterilerine daha hızlı, daha erişilebilir çözümler sunma hedefiyle gerçekleştiriyor.

