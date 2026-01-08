BIST 11.965
DOLAR 43,05
EURO 50,38
ALTIN 6.136,69
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 1,9 milyon liralık "vahşi çöp depolama" cezası

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 1,9 milyon liralık "vahşi çöp depolama" cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çöpleri düzenli depolama yerine vahşi (ayrıştırılmadan) depolama yaparak çevre kirliliğine neden olan Bursa Büyükşehir Belediyesine 1 milyon 869 bin lira ceza uyguladı.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yenikent Katı Atık Depolama Alanı'ndaki kötü koku ihbarı üzerine, Bakanlık Bursa İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan incelemede taşeron firmanın değişmesi nedeniyle depolama alanında kullanılan makine ve ekipmanların yetersiz kaldığı ve gelen atıkların ayrıştırılmadan depolandığı tespit edildi.

Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediyesine depolama alanına gelen atıkların "Atık Yönetimi Yönetmeliği" ve "Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik"te belirtilen hükümlere aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle Çevre Kanunu kapsamında 1 milyon 869 bin lira idari ceza uygulandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Göktaş duyurdu: Sosyal destek ödemelerine zam
Göktaş duyurdu: Sosyal destek ödemelerine zam
Venezuela Dışişleri Bakanı, ABD'nin askeri müdahale sürecinde Çin'i ülkesine desteği için takdir etti
Venezuela Dışişleri Bakanı, ABD'nin askeri müdahale sürecinde Çin'i ülkesine desteği için takdir etti
Geçen yıl 13 milyondan fazla altın basıldı! En çok basılan altın...
Geçen yıl 13 milyondan fazla altın basıldı! En çok basılan altın...
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu! 27 kişiye gözaltı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu! 27 kişiye gözaltı
Sivas'ta korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Sivas'ta korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Aralık ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Aralık ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Cem Küçük'ten emekliye seyyanen zam çıkışı hiçbir şey kurtarmaz deyip açıkladı
Cem Küçük'ten emekliye seyyanen zam çıkışı hiçbir şey kurtarmaz deyip açıkladı
Bakan Işıkhan İŞKUR verilerini açıkladı
Bakan Işıkhan İŞKUR verilerini açıkladı
Tabancayla vurulan genç kız ağır yaralandı
Tabancayla vurulan genç kız ağır yaralandı
Onay aldı saldırı hazırlıkları başladı! İsrail'in hedeflerinde 6 bölge var
Onay aldı saldırı hazırlıkları başladı! İsrail'in hedeflerinde 6 bölge var
İstanbul'da fırtına etkili oluyor! Çok sayıda sefer iptal edildi
İstanbul'da fırtına etkili oluyor! Çok sayıda sefer iptal edildi
Ticaret Bakanlığı çalışmaları başlattı! İthalatta ürün güvenliği için yeni düzenlemeler geliyor
Ticaret Bakanlığı çalışmaları başlattı! İthalatta ürün güvenliği için yeni düzenlemeler geliyor