En düşük emekli maaşı belli oldu! İşte yapılan zam oranı

En düşük emekli maaşının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifi, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifle en düşük emekli maaşı 2026 yılı için 20 bin TL'ye yükseltildi.

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli maaşına ilişkin kanun teklifini Meclis'e sundu. Teklifte 2026 yılı için en düşük emekli maaşı 20 bin lira olarak belirlendi. Düzenleme hayata geçtiğinde, en düşük emekli maaşına yüzde 18,48 oranında zam yapılmış olacak. Artış, Türkiye genelinde 4 milyondan fazla emekliyi doğrudan ilgilendiriyor.

Güler'in açıklamasında öne çıkanlar ise şu şekilde:

"Uzun zamandır çalışmalarını yürüttüğümüz 2 kanun teklifini arz ettik. 13 maddeden oluşan içinde en düşük emekli aylığının da bulunduğu bir kanun teklifimiz var. Biraz önce Meclis Başkanı'mıza arz ettik. 13 maddeden oluşan kanun teklifimizden bahsetmek istiyorum. SSK ve Bağ-Kur aylıkları, memur ve memur emeklisi aylıkları artırıldı. Buna göre SSK ve Bağ-kur emeklileri yüzde 12,19 oranında, emekli sandığı ise yüzde 18,80 oranında artırılacak. Bununla birlikte halen 16 bin 881 TL olan emekli aylığı yüzde 12,19'un üzerinde zamlanarak yüzde 18,48 oranında artırılmak suretiyle 20 bin TL'ye yükseltildi. 4 milyon 917 bin emeklimiz bu düzenlemeden faydalanacak."

Teklif TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak. Meclis'ten geçmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.