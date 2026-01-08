Göktaş duyurdu: Sosyal destek ödemelerine zam

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, memur maaş katsayısındaki artışla birlikte sosyal yardım ödemelerinin güncellendiğini duyurdu. Yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı 13 bin 878 liraya yükselirken, SED ödemeleri ve engelli aylıklarında da önemli artışlar yaşandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik uygulanan sosyal hizmet modellerinde 2026 yılının ilk yarısı için geçerli olacak yeni rakamları açıkladı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda sosyal yardımların etkinliğini artırdıklarını belirterek, artışlı ödemelerin Şubat ayı itibarıyla hesaplara yatırılacağını müjdeledi.

AİLE ODAKLI HİZMETLERDE BÜYÜK ARTIŞ

Bakanlığın en yaygın hizmet modellerinden biri olan ve yaklaşık 517 bin vatandaşın faydalandığı Evde Bakım Yardımı, 11 bin 702 liradan 13 bin 878 liraya çıkarıldı. Bakan Göktaş, 2025 yılı boyunca bu hizmet kapsamında toplam 67,7 milyar liralık kaynak aktarıldığını hatırlattı.

Çocukların aile ortamında büyümesini hedefleyen desteklerde de rakamlar güncellendi:

İhtiyaç sahibi ailelere çocuk başına yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) tutarı ortalama 9 bin 723 TL oldu.

Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan aylık ödeme ortalaması 15 bin 533 TL’ye yükseldi.

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARI YENİDEN BELİRLENDİ

Sosyal yardım programları kapsamındaki aylık ödemeler, engellilik oranına ve yaş grubuna göre şu şekilde revize edildi:

Yaşlı Aylığı: 5 bin 390 TL’den 6 bin 393 TL’ye,

%40-69 Engelli Aylığı: 4 bin 302 TL’den 5 bin 103 TL’ye,



%70 ve Üzeri Engelli Aylığı: 6 bin 454 TL’den 7 bin 655 TL’ye,

18 Yaş Altı Engelli Yakını Aylığı: 5 bin 103 TL’ye yükseltildi.

Kronik Hastalık ve Ağır Silikozis Destekleri

Sağlık sorunları nedeniyle destek alan vatandaşlara yönelik ödemelerde de artışa gidildi. Ağır silikozis hastalarının aylığı 14 bin 42 liraya yükselirken, kronik hastalık yardımı da Evde Bakım Yardımı ile paralel şekilde 13 bin 878 TL olarak belirlendi. Ayrıca, vefat yardımı tutarı da 4 bin 421 liraya çıkarıldı.

Bakan Göktaş: "Düşük gelirli birey ve ailelerimizi proaktif ve sürdürülebilir modellerle desteklemeye devam ediyoruz. Şubat ayından itibaren tüm hak sahipleri ödemelerini artışlı olarak alacaklar."