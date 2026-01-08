BIST 11.965
DOLAR 43,05
EURO 50,38
ALTIN 6.136,69
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sivas'ta korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta tır ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Abone ol

Ahmet Yasak (65) yönetimindeki 58 AEP 860 plakalı otomobil, Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi Budaklı köyü mevkisinde T.E. (25) idaresindeki 58 BG 680 plakalı tırın dorsesine çarptı.

V.E.B. (60) yönetimindeki 34 GOC 005 plakalı otomobil de kazaya karışan araçlara çarpmamak için sürücünün manevra yapması üzerine şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var - Resim: 0

Sürücülerden Yasak'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi, diğer otomobilin sürücüsü V.E.B. ile aynı araçta bulunan C.Ç. (61) yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan C.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sivas'ta korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Sivas'ta korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

ÖNCEKİ HABERLER
Aralık ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Aralık ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Cem Küçük'ten emekliye seyyanen zam çıkışı hiçbir şey kurtarmaz deyip açıkladı
Cem Küçük'ten emekliye seyyanen zam çıkışı hiçbir şey kurtarmaz deyip açıkladı
Bakan Işıkhan İŞKUR verilerini açıkladı
Bakan Işıkhan İŞKUR verilerini açıkladı
Tabancayla vurulan genç kız ağır yaralandı
Tabancayla vurulan genç kız ağır yaralandı
Onay aldı saldırı hazırlıkları başladı! İsrail'in hedeflerinde 6 bölge var
Onay aldı saldırı hazırlıkları başladı! İsrail'in hedeflerinde 6 bölge var
İstanbul'da fırtına etkili oluyor! Çok sayıda sefer iptal edildi
İstanbul'da fırtına etkili oluyor! Çok sayıda sefer iptal edildi
Ticaret Bakanlığı çalışmaları başlattı! İthalatta ürün güvenliği için yeni düzenlemeler geliyor
Ticaret Bakanlığı çalışmaları başlattı! İthalatta ürün güvenliği için yeni düzenlemeler geliyor
Çanakkale Boğazı kuvvetli fırtına nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı kuvvetli fırtına nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
Medipol Sağlık Grubu rahim ağzı kanserine karşı tek ses oldu! Nedeni belli, aşısı var ama ihmal ediliyor
Medipol Sağlık Grubu rahim ağzı kanserine karşı tek ses oldu! Nedeni belli, aşısı var ama ihmal ediliyor
Survivor şampiyonları arasında neler oluyor? Sosyal medya onları konuştu
Survivor şampiyonları arasında neler oluyor? Sosyal medya onları konuştu
Edirne'de kuvvetli sağanak hayatı felç etti...
Edirne'de kuvvetli sağanak hayatı felç etti...
Altın fiyatları 2026'da sürpriz yapar mı? mehmet Ali Yıldırımtürk'ten bomba tahmin
Altın fiyatları 2026'da sürpriz yapar mı? mehmet Ali Yıldırımtürk'ten bomba tahmin