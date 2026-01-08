Aralık ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

TÜİK’e göre 2025’te yıllık bazda en yüksek reel getiri, Yİ-ÜFE ile yüzde 55,60, TÜFE ile yüzde 51,77 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti. Aralıkta ise aylık bazda en fazla kazandıran yatırım aracı DİBS oldu. Üç ve altı aylık dönemlerde de külçe altın öne çıkarken, BIST 100 endeksi ve Amerikan Doları bazı dönemlerde yatırımcısına en çok kaybettiren araçlar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla finansal yatırım araçlarının yıllık reel getiri performansında külçe altın öne çıktı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 55,60, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 51,77 oranında reel getiri sağlayan külçe altın, yatırımcısına en yüksek kazancı sundu .

ARALIK AYINDA DİBS ZİRVEDE YER ALDI

Aylık bazda değerlendirildiğinde, Aralık 2025 döneminde en yüksek reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetleri’nde (DİBS) gerçekleşti. Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 4,13, TÜFE’ye göre ise yüzde 3,98 oranında artış gösteren DİBS, diğer yatırım araçlarını geride bıraktı.

Aynı dönemde külçe altın, BIST 100 endeksi, mevduat faizi, Euro ve Amerikan Doları da pozitif reel getiriler sundu. Yİ-ÜFE’ye göre sıralama şu şekilde: külçe altın %3,75, BIST 100 %2,81, mevduat faizi %2,22, Euro %1,56, Amerikan Doları %0,21. TÜFE’ye göre ise külçe altın %3,61, BIST 100 %2,67, mevduat faizi %2,08, Euro %1,42 ve Amerikan Doları %0,07 oldu .

ÜÇ AYLIK DÖNEMDE ALTIN ÖNE ÇIKTI

Ekim–Aralık 2025 dönemine ilişkin üç aylık değerlendirmede de külçe altın en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %17,42, TÜFE ile indirgendiğinde ise %16,16 oranında getiri elde edildi. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, her iki endekse göre de en fazla kaybettiren araç olarak öne çıktı. Yİ-ÜFE’ye göre %−0,76, TÜFE’ye göre ise %−1,82 oranında reel kayıp yaşandı .

ALTI AYLIK PERFORMANSTA DA LİDER KÜLÇE ALTIN

Haziran–Aralık 2025 arasındaki altı aylık dönemde de külçe altın yatırımcısına en fazla kazanç sağlayan araç oldu. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %27,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise %25,05 oranında reel getiri sağlandı. Bu dönemde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE’ye göre %−1,98, TÜFE’ye göre ise %−3,59 oranlarında yatırımcısına en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu .

YILLIK GETİRİDE KAYIP BIST 100 VE DOLAR’DA

Yıllık değerlendirildiğinde, külçe altının ardından mevduat faizi (brüt), DİBS ve Euro yatırımcısına reel getiri sağladı. Yİ-ÜFE’ye göre bu oranlar sırasıyla %8,93, %7,36 ve %6,84 olarak kaydedildi. Öte yandan, Amerikan Doları %−4,47, BIST 100 endeksi ise %−11,35 oranında kayba neden oldu.

TÜFE bazında ise mevduat faizi %6,25, DİBS %4,72 ve Euro %4,21 oranında kazanç sağlarken; Amerikan Doları %−6,82 ve BIST 100 endeksi %−13,53 oranında yatırımcısına zarar verdi.