BIST 12.147
DOLAR 43,14
EURO 50,28
ALTIN 6.199,75
HABER /  EKONOMİ

Vakıflar Genel Müdürlüğünün muhtaç aylığı tutarı yükseltildi

Vakıflar Genel Müdürlüğünün muhtaç aylığı tutarı yükseltildi

Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM) muhtaç durumdaki yetimler ile yüzde 40 ve üzeri engel oranı bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen muhtaç aylığı tutarı artırıldı.

Abone ol

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 7 bin 326 lira 40 kuruş olan muhtaç aylığının 9 bin 89 lira 11 kuruşa yükseltildiği bildirildi.

Paylaşımda, "Asırlardır yaşatılan vakıf anlayışımız doğrultusunda, ihtiyaç sahiplerine uzanan destek elimizi güçlendirmeyi sürdürüyoruz." ifadesi kullanıldı.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YAŞAMLARINI BİR NEBZE OLSUN KOLAYLAŞTIRMAYI HEDEFLİYOR

Yapılan bu artışın, ekonomik koşullar karşısında ihtiyaç sahiplerinin yaşamlarını bir nebze olsun kolaylaştırmasının hedeflendiği belirtilirken, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sosyal destek çalışmalarını önümüzdeki dönemde de sürdürmeye devam edeceği vurgulandı.

Yetkililer, yapılan düzenlemenin özellikle dar gelirli ve muhtaç durumda bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlamasının amaçlandığını ifade ederken, sosyal yardımların kapsamının güçlenmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
En düşük emekli maaşı belli oldu! İşte yapılan zam oranı
En düşük emekli maaşı belli oldu! İşte yapılan zam oranı
Verem geri mi dönüyor? Uzman isimden verem uyarısı...
Verem geri mi dönüyor? Uzman isimden verem uyarısı...
Emlak danışmanlarından konutunu satacak vatandaşlara uyarı
Emlak danışmanlarından konutunu satacak vatandaşlara uyarı
Mega Metal'de üst düzey atama
Mega Metal'de üst düzey atama
DEAŞ’ın finans ağına MİT destekli operasyon! Çok sayıda gözaltı var
DEAŞ’ın finans ağına MİT destekli operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Kuveyt Türk Genel Müdürü Uyan 2026 beklentilerini anlattı
Kuveyt Türk Genel Müdürü Uyan 2026 beklentilerini anlattı
Bakan Kurum paylaştı! Ferhuş Mahallesi'nin Fatma teyzesi yeni yuvasında
Bakan Kurum paylaştı! Ferhuş Mahallesi'nin Fatma teyzesi yeni yuvasında
Terör örgütü mensupları "ilerleyen saatlerde" Halep'i terk edecek
Terör örgütü mensupları "ilerleyen saatlerde" Halep'i terk edecek
Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e düzenlediği hava saldırısı sonucu 4 kişi öldü, 22 kişi yaralandı
Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e düzenlediği hava saldırısı sonucu 4 kişi öldü, 22 kişi yaralandı
Ergin Ataman'dan sosyal medyadaki ırkçı saldırılara tepki
Ergin Ataman'dan sosyal medyadaki ırkçı saldırılara tepki
Sanayi üretim endeksi kasım ayı sonuçları açıklandı
Sanayi üretim endeksi kasım ayı sonuçları açıklandı
Trump’tan konut piyasası hamlesi! 200 milyar dolarlık tahvil talimatı
Trump’tan konut piyasası hamlesi! 200 milyar dolarlık tahvil talimatı