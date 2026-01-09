Vakıflar Genel Müdürlüğünün muhtaç aylığı tutarı yükseltildi

Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM) muhtaç durumdaki yetimler ile yüzde 40 ve üzeri engel oranı bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen muhtaç aylığı tutarı artırıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 7 bin 326 lira 40 kuruş olan muhtaç aylığının 9 bin 89 lira 11 kuruşa yükseltildiği bildirildi.

Paylaşımda, "Asırlardır yaşatılan vakıf anlayışımız doğrultusunda, ihtiyaç sahiplerine uzanan destek elimizi güçlendirmeyi sürdürüyoruz." ifadesi kullanıldı.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YAŞAMLARINI BİR NEBZE OLSUN KOLAYLAŞTIRMAYI HEDEFLİYOR

Yapılan bu artışın, ekonomik koşullar karşısında ihtiyaç sahiplerinin yaşamlarını bir nebze olsun kolaylaştırmasının hedeflendiği belirtilirken, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sosyal destek çalışmalarını önümüzdeki dönemde de sürdürmeye devam edeceği vurgulandı.

Yetkililer, yapılan düzenlemenin özellikle dar gelirli ve muhtaç durumda bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlamasının amaçlandığını ifade ederken, sosyal yardımların kapsamının güçlenmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi.