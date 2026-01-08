Cem Küçük'ten emekliye seyyanen zam çıkışı hiçbir şey kurtarmaz deyip açıkladı

Cem Küçük, mevcut emekli maaşıyla geçinmenin mümkün olmadığını belirterek "Emeklilere en az 5-6 bin lira seyyanen zam dışında hiçbir şey kurtarmaz." dedi.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 12.19'luk zam kesinleşti. Maaşları enflasyon karşısında eriyen emeklilerde maaşlara seyyanen zam beklentisi oluştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığının artırılması konusunda TBMM AK Parti Grubunca bir çalışma yürütüldüğünü, bu çalışmanın en kısa sürede Meclis'e sunulacağını bildirdi.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, çalışmanın sadece en düşük emeklilere yönelik olmasının hükümete en büyük tuzak olduğu uyarısında bulunarak yüksek prim ödeyerek emekli olanların sisteme küstürüldüğünü artışın tüm emeklilere yapılması gerektiğini söyledi.

"Karnını ekmekle çayla doyur"

TGRT Haber'de yayınlanan Medyakritik programında konuşan Cem Küçük, hükümete emeklilere seyyanen zam için çağrıda bulundu. Küçük, şunları söyledi:

"İnsani şeyler de yok. Bu ne demek biliyor musun. Karnını ekmekle çayla doyur. Elektriğini suyunu öde ısın. Akşam da televizyona bak uyu. Bu şartlar insani şartlar değil artık.

2023'e kadar böyle bir sorun yoktu. Şimdi 2023'te ben o zaman seyyanen zamda ben Mehmet Şimşek'e bizzat gittiğimde '8 bin liranın 5 binini memura 3 binini emekliye verin' dedim. En azından adalet olurdu.

Maaşlar da şimdi 18 bin lira yerine en azından 24 bin lira olurdu. O adalet de olmadı. Ortalama 22-23 bin lira maaş ile en dandik yere git 2 kişi 1000-1500 lira ile çıkamıyorsun. Hükümetin işi kolay değil Allah yardımcısı olsun. Sayın cumhurbaşkanınızın çok işi var. Emeklilere en az 5-6 bin lira seyyanen zam dışında hiçbir şey kurtarmaz."

Atik'ten "Hükümet 2026 sonuna doğru imkanları esnetecek" kulisi

Moderatör Fuat Uğur da emeklilerin hükümet için siyasi handikap haline geldiğini uyarısında bulundu.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, konuşa ilişkin Ankara'daki havanın 2026'nın sonuna doğru imkanların biraz daha esnetileceği şeklinde beklenti olduğunu sözlerine ekledi. Atik, "Emeklinin derdi çözülmezse siyasi maliyeti ağır olacak. AK Parti genel merkezinde de konuşuluyor. Gereğini yapacaklar diye düşünüyorum" dedi.