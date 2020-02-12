Türk askerine hakaret eden Suriyeli muhabir yaralandı
Suriye'deki Türk gözlem noktasının önünden video çekip, Mehmetçik'e fare diyen SANA muhabirinin aracı füzeyle vuruldu.
Esad rejiminin yayın organı SANA'nın saha muhabirlerinden Şadi Hilva, bölgedeki Türk gözlem noktalarından birinin önüne giderek hakaret dolu bir video çekti.
Türk askerine fare deme küstahlığında bulunan Şadi Hilva'nın içinde bulunduğu araç, bugün füzeyle vuruldu.
Suriye Milli Ordusu tarafından vurulan araçtaki Şadi Hilva, saldırıdan yaralı olarak kurtarıldı.
Hastaneye kaldırılan Hilva'nın yüzünde yaralar olduğu görüldü.
Şadi Hilva, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da hakaret dolu ifadeler kullanıyordu.