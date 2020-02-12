Nedim Şener'den flaş iddia! TSK'da ve yargıda ne kadar FETÖ'cü var?

İşte Nedim Şener'in "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmalarıyla ilgili CNN TÜRK canlı yayınındaki o değerlendirmeleri:

Tartışmanın geldiği boyut çok üzücü. İktidarıyla muhalefetiyle FETÖ ile mücadele etmek gerekirken, bundan kazançlı çıkan ise emperyalist güçlerin desteğini arkasına alan Fethullahçı terör örgütü. MHP, CHP'nin siyasi ayağı olduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulundu. CHP, Erdoğan'ın siyasi ayak olduğunu iddia etti. Erdoğan da bugün 2013 sonrası CHP'nin yaptıkları üzerinden FETÖ'cülükle suçladı.

40 YILLIK BİR SÜREÇTEN BAHSEDİYORUZ

Aslında bu bir süreç. MİT'ine, TSK'sına, yargısına sızmış 40 yıllık bir örgütten bahsediyoruz. Tartışmanın bir tarafında da FETÖ tarafından hapse atılmış İlker Başbuğ var. FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya döküldüyse insanların mutlu olması lazım. Ama insanlar başını rahat yastığa koyamıyor.

TSK'DA VE YARGIDA NE KADAR FETÖ'CÜ VAR?

Şu anda 468 tane hangimizi yargılayacak, hangi soruşturmayı açacak, hangi kararı vereceğini bilemediğimiz hakim ve savcılar görev başında. FETÖ'nün siyasi ayağını dert edinenler bunları hiç dert etmiyorlar kendilerine. 15 Temmuz'dan bu tarafa 23 bin kişi hakkında TSK'da işlem yapıldı. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimine katılan kişi sayısı 5 bin 600. 15 Temmuz 2016 itibariyle TSK'da ne kadar FETÖ'cü olduğunu sorduğumuzda 5 bin 600 rakamı gösteriliyordu. Aradan geçen 3.5 yıl içinde bunu 4 katı daha FETÖ'cü tespit edildi. Ve bunun 18 bini ihraç edildi. 6-7 bin kişinin ihraç dosyası bekliyor hala. Halen TSK'da ankesörlü hat soruşturması kapsamında 18 bin FETÖ'cü daha tespit edildi.

CIA'nın yan kuruşlarından birisi diyor ki orta kademe subaylar ihraçlardan rahatsızlar bir darbe girişiminde bulunabilir diyor. Ama kimse bu sözlerden rahatsızlık duymuyor. 18 bin FETÖ'cüyü yan yana getirseniz sivil imamlarından izin almadan tuvalete bile gidemezler. Onlar ankesörlü hatlardan aranında gelip giden robotlardır.