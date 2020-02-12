DÜNYA

ABD Kamışlı'ya saldırıda bulundu! Esed askerleriyle birbirlerine saldırdılar

ABD askerleri, Suriye’nin Haseke bölgesinde kendilerini durduran Beşşar Esed rejimi güçleriyle yaşadıkları arbedede 1 rejim askerini öldürdü.

AA'nın güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, sabah saatlerinde rejim yanlısı çok sayıda "Şebbiha", Haseke-Kamışlı yolu üzerinde Hırbet Ammo köyünde Esed rejimine ait bir kontrol noktasında ABD konvoyunun geçişine engel olmaya çalıştı.

Kaynaklar, devriyenin yolunu kesen milislerin bazılarının silahlı olduğunu ve taraflar arasında yaşanan gerginliğin ardından bir milisin ABD'li askerlerin açtığı ateş sonucu öldüğünü belirtti.

Bunun üzerine Şebbihalar da havaya ateş açarak karşılık verdi.

Olayın ardından ABD askerleri araçlarıyla Haseke kent merkezine dönerken, sivil kılığındaki Şebbihalar da dağıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Antalyaspor'a hava muhalafeti engeli
ABD Hava Kuvvetleri askeri personeline başörtü ve sakalı serbest bıraktı
İçişleri Bakanlığı Almanya uyruklu DAEŞ'li teröristin sınır dışı edildiğini bildirdi
Esenyurt'ta karşıdan karşıya geçmek isteyen evli çift feci şekilde can verdi
Ozan Tufan'a 3 İngiliz talip oldu
TBMM Başkanı Şentop'tan operasyon sözleri: Bundan sonra olacaklardan Türkiye sorumlu değil
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Rusya yeni hava savunma sistemini test etti
Eşref Hamamcıoğlu Mustafa Cengiz'i özür dilemeye davet etti!
Mersin'de tam 4 bin yıllık büyük kitabı ele geçirildi
Bahçelievler'de otopark krizi yaşandı! Korku dolu anlar kamerada
Ekrem İmamoğlu'ndan Havaist için zam sinyali
Lupus nedir Lupus hastalığı belirtileri neler tedavisi mümkün mü?
Temel Karamollaoğlu'ndan Suriye açıklaması!
Recep ayı ne zaman giriyor 2020 nafile orucu tutmak gerekir mi?