MAGAZİN

Endonezyalı oyuncu Nagitaslavina'dan Türkiye teşekkürü

37 milyon takipçisi olan Endonezyalı oyuncu Raffiahmad Nagitaslavina, İstanbul Havalimanı'nda kaybolan valizini bulan havalimanı polisine sosyal medya hesabından teşekkür etti.

Endonezyalı oyuncu Raffiahmad Nagitaslavina, İstanbul Havalimanı'nda kaybolan valizini bulan polislere sosyal medya hesabından teşekkür etti.

Alınan bilgiye göre; Nagitaslavina, ailesiyle geldiği İstanbul Havalimanı'nda valizini kaybetti.

Havalimanındaki polis merkezine başvuran Nagitaslavina'nın talebi üzerine kapalı devre görüntülerin bulunduğu CCTV'deki görevliler çalışma yaptı.

Çalışmalar sonucunda Nagitaslavina'nın kaybolan valizi bulunarak, ünlü oyuncuya teslim edildi.

Nagitaslavina da 37 milyon takipçisi olan sosyal medya hesabından yayınladığı videoda İstanbul Havalimanı'ndaki polislere teşekkür etti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Türk askerine hakaret eden Suriyeli muhabir yaralandı
Atlasglobal tüm uçuşlarını durdurdu
FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanan Faruk Güllü’ye hapis cezası
Ahmet Davutoğlu ve Deniz Baykal bir araya gelecek
Konya'da rüşvetle suçlanan 2 trafik polisi açığı alındı
Bakan Akar ABD'li mevkidaşı ile görüştü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Her şey bir anda oldu! Okul servisinde dehşet anları kemerada
Nedim Şener'den flaş iddia! TSK'da ve yargıda ne kadar FETÖ'cü var?
Mersin'de tam 4 bin yıllık büyük kitabı ele geçirildi
Otelde şoke eden görüntü! Müşteri temizlikçi kadını asansörden fırlattı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel’de
Lupus nedir Lupus hastalığı belirtileri neler tedavisi mümkün mü?
Fenerbahçe taraftarından TFF'yi istifaya davet etti
Recep ayı ne zaman giriyor 2020 nafile orucu tutmak gerekir mi?