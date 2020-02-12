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60 saniyede bugün (12 Şubat 2020)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

Anadolu Ajansı

12 Şubat 2020 Çarşamba; Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

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