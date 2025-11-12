TÜİK: İhracat birim değer endeksi yüzde 6 arttı

TÜİK verilerine göre Eylül 2025’te ihracat birim değer endeksi geçen yılın aynı ayına göre %6 arttı, ancak miktar endeksi %3 azaldı. Gıda, içecek ve tütünde ihracat miktarı %11,9 geriledi. Yakıt ihracatında miktar %28,9 arttı. İthalat birim değeri %1,7, miktarı ise %6,9 yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi aylık %7,5 azaldı. Dış ticaret haddi 3,6 puanlık artışla 89,4’e yükselerek iyileşme gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2025 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini yayımladı. Verilere göre ihracat birim değer endeksi yıllık bazda yükselirken, miktar endeksi düşüş gösterdi. İthalat cephesindeyse hem birim değer hem de miktarda artış kaydedildi.

İHRACATIN DEĞERİ YÜKSELDİ, MİKTARI DÜŞTÜ

Eylül ayında ihracat birim değer endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla %6,0 arttı. En yüksek artış %11,1 ile gıda, içecek ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Yakıtlarda ise %7,1’lik bir düşüş yaşandı. Diğer taraftan ihracat miktar endeksi %3,0 gerileyerek, toplam gönderi hacminde daralmaya işaret etti. Gıda grubundaki %11,9’luk düşüş dikkat çekerken, yakıt ihracat miktarında %28,9’luk artış kaydedildi.

İTHALAT HEM DEĞERDE HEM MİKTARDA ARTTI

İthalat birim değer endeksi Eylül’de %1,7 oranında artarken, ithalat miktar endeksi %6,9 yükseldi. Gıda ürünlerinin ithalatındaki %10,9’luk artış dikkat çekerken, imalat sanayi ürünlerinde miktar %3,5 oranında arttı. Yakıt ithalatında ise hem değer hem miktarda artış görüldü; birim değer %9,1 düşse de miktar %6,1 yükseldi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER: İHRACATTA SERT DÜŞÜŞ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi Ağustos’a göre %7,5 azalarak 152,2’den 140,9’a geriledi. Takvim etkisinden arındırılmış yıllık bazda da %6,7’lik bir düşüş gözlemlendi. Buna karşılık ithalat miktar endeksi bir önceki aya göre %5,8 artarak 113,9’dan 120,5’e çıktı. Yıllık bazda ise %3,7’lik artış kaydedildi.

DIŞ TİCARET HADDİNDE TOPARLANMA

İhracat birim değerinin ithalat birim değerine oranını gösteren dış ticaret haddi, Eylül 2024’te 85,8 iken, 2025’in aynı ayında 3,6 puanlık iyileşmeyle 89,4’e yükseldi. Bu gelişme, Türkiye’nin ihracatının ithalata göre görece daha değerli hale geldiğini gösteriyor.

Alt kalemlerdeki endeks değişimleri dış ticaretteki farklılaşmayı da ortaya koydu. Hammaddelerde (yakıt hariç) ithalat birim değeri %4,5 azalırken, ihracat birim değeri %6,9 artış gösterdi. Bu durum, bazı ürün gruplarında Türkiye’nin ihracat fiyatlarının daha avantajlı hale geldiğine işaret etti. Ayrıca “başka yerde sınıflandırılamayan mallar” kaleminde ihracat miktarı %36,2 gerilerken, ithalat miktarı %51,1 gibi dikkat çekici bir artış gösterdi .