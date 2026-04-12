Trump’tan İran müzakereleri açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İslamabad’da yapılan ve anlaşma sağlanamayan İran müzakerelerine ilişkin açıklamasında, İranlıların masada “çok zeki” olduğunu ancak nükleer programdan vazgeçilmemesi nedeniyle sonuca ulaşılamadığını söyledi.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump; İran, ABD-İsrail savaşının başından bu yana ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına herhangi bir destek vermeyen NATO ülkeleriyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

'İRANLILAR MÜZAKERE MASASINDA ÇOK ZEKİ'

Amerikan Fox News kanalına konuşan ABD Başkanı Trump, İslamabad'da bir anlaşma olmadan sona eren İran müzakerelerini değerlendirdi.

Müzakerelerin oldukça yoğun geçtiğini ve İranlıların müzakere masasında "çok zeki" olduklarını vurgulayan Trump, Tahran'ın "nükleer emellerinden vazgeçmediği için" görüşmelerin sonuç vermediğini savundu.

'İSTEDİĞİMİZ HEMEN HER ŞEYİ ELDE ETTİK'

Trump, "Nükleer emellerinden vazgeçmeyi reddetmeleri dışında, istediğimiz hemen her şeyi elde ettik. Ancak bu konu benim için açık ara en önemli nokta." değerlendirmesini yaptı.

İran'ın masaya geri döneceğini tahmin ettiğini ve o zaman ABD olarak istedikleri her şeyin tamamını geri alacaklarını düşündüğünü belirten Trump, bu konuda bir zaman tahmini yapmadı.

'NATO ÜLKELERİ DESTEK VERECEK'

ABD Başkanı, Körfez ülkelerinin İran'a karşı ABD'ye çok ciddi destek verdiklerini anımsatarak, "Körfez'deki müttefiklerin Boğaz'daki bu ablukada size yardım etmesini bekliyor musunuz?" şeklindeki soruya, "Evet tabii ki. Onlar da buna katılacaklar." diye yanıt verdi.

Trump ayrıca, NATO'nun bugüne kadarki tutumundan dolayı ciddi bir hayal kırıklığı yaşasa da bazı NATO ülkelerinin Hürmüz Boğazı'nın bloke edilmesine katılacaklarını belirtti.

ABD Başkanı, "NATO'dan çok hayal kırıklığına uğradık. Daha önce gelmedikleri için çok hayal kırıklığına uğradık. Şimdi gelmek istiyorlar ve boğazı temizlik işine yardım etmek istiyorlar, temizlik de çok uzun sürmeyecek. Anladığım kadarıyla, Birleşik Krallık ve birkaç başka ülke mayın tarama gemileri gönderiyor." şeklinde konuştu.