İran’dan ABD’ye sert müzakere mesajı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin açıklamasında tehditlere boyun eğmeyeceklerini ve Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin kontrol altında olduğunu söyledi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile yapılan müzakere görüşmesi hakkında konuştu. Kalibaf, "Tehdide boyun eğmeyeceğiz. İrademizi sınarsanız büyük bir ders vereceğiz. Hürmüz'de gemi trafiği kontrolümüzde." dedi.

"SAVAŞIRSANIZ SAVAŞIRIZ"

Kalibaf, "İyi niyetimizi göstermek için girişimlerimiz oldu. Bu da müzakerelerde ilerlemeye yol açtı. Savaşırsanız savaşırız, mantıklı bir şekilde gelirseniz mantıklı yanıt veririz." ifadelerini kullandı.

