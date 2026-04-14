Trump: İran ile görüşmeler 2 gün içinde olabillir

Trump: İran ile görüşmeler 2 gün içinde olabillir

New York Post'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin gelecek iki gün içinde Pakistan'da gerçekleşebileceğini söyledi.

ABD Başkanı, Pakistan'da İran ile yeni görüşmelerin olabileceği sinyalini verdi. New York Post'un haberine göre Trump, görüşmelerin iki gün içinde gerçekleşebileceğini ifade etti.

Trump'ın, "Oraya gitmeye daha meyilliyiz" dediği aktarıldı.

Pakistan'daki müzakerelerde anlaşmaya varılamamıştı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat’ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

Washington ve Tahran yönetimleri, Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran yönetimi ise müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.

Milli torpidolar AKYA ve ORKA Londra'da görücüye çıktı
Milli torpidolar AKYA ve ORKA Londra'da görücüye çıktı
Şanlıurfa'daki lisede tüfekli saldırı: 4 kişi görevden uzaklaştırıldı
Şanlıurfa'daki lisede tüfekli saldırı: 4 kişi görevden uzaklaştırıldı
ABD ile İran arasında nükleer gerilim tırmanıyor
ABD ile İran arasında nükleer gerilim tırmanıyor
Trump'tan İngiltere'ye petrol tepkisi: Kesinlikle delilik!
Trump'tan İngiltere'ye petrol tepkisi: Kesinlikle delilik!
Hakan Fidan ile Abbas Arakçi arasında kritik görüşme
Hakan Fidan ile Abbas Arakçi arasında kritik görüşme
Pezeşkiyan'dan Türkiye dahil 6 ülkeye övgü mesajı
Pezeşkiyan'dan Türkiye dahil 6 ülkeye övgü mesajı
İzmir'de acılı aileden Belediye Başkanı Cemil Tugay'a tepki
İzmir'de acılı aileden Belediye Başkanı Cemil Tugay'a tepki
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu
4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor! İşte partileri ve görev yerleri
4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor! İşte partileri ve görev yerleri
Samsunspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
Samsunspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
Çin'den ABD'ye abluka tepkisi: Tehlikeli ve sorumsuzca
Çin'den ABD'ye abluka tepkisi: Tehlikeli ve sorumsuzca
Tekstil devi Settriko iflas etti
Tekstil devi Settriko iflas etti