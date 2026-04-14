Milli torpidolar AKYA ve ORKA Londra'da görücüye çıktı

ROKETSAN, Deniz Altı Savunma Teknolojisi Konferansı ve Fuarı (UDT) kapsamında ORKA Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpido ve AKYA Yeni Nesil Ağır Sınıf Torpido sistemlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, su altı savunma sistemleri ve teknolojileri alanında dünyanın önde gelen etkinliklerinden biri olan UDT 2026, İngiltere'nin başkenti Londra'da kapılarını açtı.

Dünyanın dört bir yanından binlerce sektör profesyoneli ve askeri temsilcinin bir araya geldiği etkinlikte, işbirliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, UDT 2026'nın stratejik önemine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Londra'da düzenlenen bu önemli buluşma, savunma teknolojilerinin farklı ancak birbirini tamamlayan alanlarında küresel paydaşlarla bir araya gelmemiz açısından büyük önem taşıyor. Bu etkinlik, stratejik işbirlikleri geliştirmeyi hedeflediğimiz, teknoloji transferi ve ortak üretim fırsatlarını değerlendirdiğimiz önemli temas noktaları oluyor. Avrupa başta olmak üzere farklı coğrafyalardan katılım sağlayan karar vericilerle gerçekleştireceğimiz görüşmelerin, küresel ölçekteki iş ağımızı daha da güçlendireceğine inanıyoruz. ROKETSAN olarak amacımız, yenilikçi, güvenilir ve sahada kendini kanıtlamış çözümlerimizle müttefik ve dost ülkelerin savunma kapasitelerine katkı sağlamak ve sürdürülebilir, uzun vadeli ortaklıklar tesis etmektir."