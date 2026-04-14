Şanlıurfa'daki lisede tüfekli saldırı: 4 kişi görevden uzaklaştırıldı

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada lisede yaşanılan tüfekli saldırı olayında İlçe Emniyet ve Milli Eğitim Müdürlüklerinden 4 kişinin görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

Abone ol

Şanlıurfa'da bugün korku dolu anlar yaşandı. Siverek ilçesine bağlı Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir genç, av tüfeğiyle silahlı saldırı gerçekleştirdi.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Liseye gelen şahıs, elindeki pompalı tüfekle okula girip rastgele ateş açtı.

SALDIRGAN ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Okulun eski öğrencisi 19 yaşındaki Ömer Ket olduğu öğrenilen saldırgan ise kendisini vurarak hayatına son verdi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Şanlıurfa Valiliği'nden yeni bir açıklama geldi.

2 İLÇE EMNİYET, 2 İLÇE MİLLİ EĞİTİM YÖNETİCİSİ GÖREVDEN ALINDI

Valilikten yapılan açıklamaya göre 2 İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 2 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticisinin görevden alındığı, soruşturmayla ilgili müfettiş görevlendirildiği belirtildi.

3'Ü AĞIR 9 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Saldırıda aralarında öğrencilerin de bulunduğu 16 kişi yaralandı. Açıklamada tedavisi tamamlanan 7 kişinin taburcu edildiği belirtilirken, 3'ü ağır 9 kişinin ise tedavisinin devam ettiği açıklandı.

OKULDA 4 GÜN EĞİTİME ARA VERİLDİ

Olayın yaşandığı okulda ise 4 gün eğitime ara verildiğini duyuran Valilik, açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

14.04.2026 Salı günü 09:30 sularında Siverek İlçemizde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okulun eski öğrencisi olduğu belirlenen Ö.K. tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda yaralanan 16 vatandaşımızın 7’sinin tedavileri tamamlanarak taburcu edilmişlerdir. 3’ü ağır olmak üzere toplam 9 yaralımızın tedavileri Şanlıurfa’da bulunan hastanelerde devam etmektedir.

Olayın aydınlatılması için Siverek Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli soruşturma kapsamlı ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir.

Olayın idari yönden soruşturulması amacıyla Valiliğimizin talebi üzerine Millî Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) tarafından müfettiş görevlendirilmiştir.

Ayrıca soruşturma aşamalarının sağlıklı olarak yürütülmesini teminen 2 İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 2 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yöneticisi görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Soruşturma süreçleri Bakanlıklarımız ve Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir.

Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim ve öğretime 14.04.2026 tarihinden itibaren 4 gün süre ile ara verilmiştir.

Ülkemizi derinden üzen menfur saldırıdan etkilenen yaralılarımızın sağlık durumları yakından takip edilmektedir. Bütün yaralılarımıza Allah’tan şifa diliyor, eğitim camiamız başta olmak üzere olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennilerimizi iletiyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.