Gençlerbirliği-Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak maçın biletleri satışa çıktı.
Gençlerbirliği Kulübünün açıklamasına göre Eryaman Stadı'nda, saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri, ev sahibi Gençlerbirliği taraftarı için 4 bin ila 10 bin lira arasında değişen fiyatlarda satışa sunuldu.
Galatasaray taraftarının bulunacağı Kuzey Kale Arkası Tribünü için ise bilet fiyatı 5 bin 200 lira olarak belirlendi.
Gençlerbirliği tribünlerinden alınacak biletlerde Galatasaray passoligi geçerli olmayacak.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
VIP A-B Blok: 10 bin lira
Sağ Kapalı-Sol Kapalı: 8 bin lira
Doğu Maraton Tribünü: 7 bin lira
Güney Kale Arkası: 4 bin lira
Misafir Tribünü (Kuzey Kale Arkası): 5 bin 200 lira