4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor! İşte partileri ve görev yerleri

Abone ol

Siyasi arenada AK Parti'ye katılımlar devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, yarın yapılacak olan AK Parti grup toplantısında 2'si CHP'li 1'i Yeniden Refah Partili 1'i Saadet Partili olmak üzere 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak.



AK Parti'ye yarın yapılacak grup toplantısında 4 belediye başkanı daha katılacak. Yarın yapılacak AK Parti grup toplantısında 2 CHP'li, 1 Yeniden Refah Partili ve 1 Saadet Partili olmak üzere 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak. Bu katılımlarla birlikte AK Parti'ye katılan belediye başkanı sayısı 70'e ulaşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanlarına rozetlerini takacak.

En çok katılım Yeniden Refah Partisi'nden oldu

AK PARTİ'YE KATILAN BELEDİYE SAYISI 70 OLACAK

Belediye başkanlarına rozetlerini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak. Katılımlarla birlikte 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra AK Parti'ye katılan belediye sayısı 70'e ulaşacak.

İŞTE KATILACAK BELEDİYELER

Katılımların önümüzdeki günlerde sürmesi bekleniyor. İşte katılacak olan belediye başkanları, görev yerleri ve partileri:

* Antalya’nın Serik ilçesi Belediye Başkanı Kadir Kumbul (CHP)

* Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş (CHP)

* Tokat merkeze bağlı Çat Belediye Başkanı Ali Pelit (YRP)

* Muş merkeze bağlı Yaygın Belediye Başkanı Selahattin Yalçın (Saadet Partisi)

AK Parti'ye 31 Mart seçimlerinden bu yana 66 belediye başkanı katıldı. En çok katılım Yeniden Refah Partisi'nden oldu.

