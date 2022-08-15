BIST 2.857
DOLAR 17,96
EURO 18,25
ALTIN 1.027,43
HABER /  DÜNYA

Trump: “FBI baskın sırasında 3 pasaportumu çaldı"

Trump: “FBI baskın sırasında 3 pasaportumu çaldı"

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından Florida'da yer alan Mar-A-Lago tatil köyündeki malikanesinde yapılan aramada 3 pasaportunun çalındığını iddia etti.

Abone ol

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın Florida eyaletinde Palm Beach'de bulunan Mar-A-Lago tatil köyündeki malikanesine 9 Ağustos’ta Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından baskın yapılmıştı. Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, FBI’ın baskın sırasında pasaportlarını aldığını iddia ederek, "Mar-a-Lago’daki FBI baskını sırasında diğer her şeyle birlikte 3 pasaportumu (birinin süresi dolmuş) çaldılar. Bu, siyasi bir rakibe ülkemizde daha önce görülmemiş düzeyde bir saldırıdır. Üçüncü dünya ülkesi!" dedi.

Trump'ın evinde çok sayıda "gizli belge" bulunmuştu
Trump'ın Florida'daki malikanesinde yapılan aramada bazıları çok gizli olarak etiketlenen 20 kutudan fazla eşya bulunmuştu. FBI ajanları, bazıları çok gizli olarak işaretlenen toplamda 11 set gizli belge ele geçirmenin yanı sıra bazı öğelerin savunma bilgileriyle ilgili olduğunu ortaya koymuştu.
Kaynaklara göre, 11 ayrı gizli belge setinden 4'ünün çok gizli olarak, 3'ünün gizli olarak işaretlendiği belirtilmişti. Trump, Casusluk Yasası'nı ihlal etmiş olabileceği, adaletin engellenmesi ve federal hükümet kayıtlarının yok edilmesiyle ilgili ek tüzükler için cezai soruşturma altına alınmıştı. Trump'ın mülkünden elde edilen belgeler arasında bir dizi fotoğraf, el yazısıyla yazılmış not ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmnuel Macron ile ilgili materyallerin de yer aldığı belirtilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Hayati Yazıcı'dan Suriye ile diyalog açıklaması
Hayati Yazıcı'dan Suriye ile diyalog açıklaması
Şişli'de silahlı kavga! İki aile birbirine girdi: 1'i polis 2 kişi yaralandı
Şişli'de silahlı kavga! İki aile birbirine girdi: 1'i polis 2 kişi yaralandı
Tarım Kredi Marketi 30 ürünün fiyatında müthiş indirim yaptı! 5 kilo ayçiçek yağına bakın
Tarım Kredi Marketi 30 ürünün fiyatında müthiş indirim yaptı! 5 kilo ayçiçek yağına bakın
Lüks otomobil ilanını gören aradı araba için 50 bin lira kapora gönderen bile oldu
Lüks otomobil ilanını gören aradı araba için 50 bin lira kapora gönderen bile oldu
Hakan Taşıyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşılama
Hakan Taşıyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşılama
Türk SİHA'ları Fransız basınında: Sipariş defteri 3 yıl boyunca dolu
Türk SİHA'ları Fransız basınında: Sipariş defteri 3 yıl boyunca dolu
Sinem Çiçek’in şüpheli ölümü! Yeni detaylar ortaya çıktı
Sinem Çiçek’in şüpheli ölümü! Yeni detaylar ortaya çıktı
Başörtülüden Psikolog olur mu?
Başörtülüden Psikolog olur mu?
Galatasaray ayrılığı duyurdu: Sözleşmesi feshedildi!
Galatasaray ayrılığı duyurdu: Sözleşmesi feshedildi!
Türkiye'den Yunanistan'a Kıbrıs yanıtı: Türkiye akan kanı durdurmak için müdahale etti
Türkiye'den Yunanistan'a Kıbrıs yanıtı: Türkiye akan kanı durdurmak için müdahale etti