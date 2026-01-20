BIST 12.806
Trump: Çok sevdiğim Erdoğan ile önemli bir telefon görüşmesi yapacağım

Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önemli bir telefon görüşmesi yapacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.

Trump, Beyaz Saray'daki basın toplantısını bitirirken, "Çok sevdiğim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok önemli bir görüşmem olacak" dedi.

Ayrıca Trump, Suriye'deki gelişmelere ilişkin, "Kürtlere çok büyük miktarda ödeme yapılmış, petrol ve birçok şey sağlanmıştı. Yaptıklarını kendileri için yapıyorlardı. Biz Kürtlerle iyi geçindik ve Kürtleri korumaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞARA ÇOK GÜÇLÜ VE ÇETİN BİRİSİ"

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'ya ilişkin ise Trump, "Suriye Devlet Başkanı çok sıkı çalışıyor, kendisi çok güçlü ve çetin birisi" dedi. 

"GRÖNLAND KONUSUNDA PLANLANMIŞ ÇOK SAYIDA GÖRÜŞMEMİZ VAR"

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) katılmak üzere gerçekleştireceği ziyarete ilişkin Trump, "Grönland konusunda planlanmış çok sayıda görüşmemiz var. Açıkçası işlerin oldukça iyi bir şekilde yoluna gireceğini düşünüyorum" dedi.

Trump, basın mensubunun "Grönland'ın elde edilmesi için ne kadar ileri gitmeyi düşünüyorsunuz" sorusuna, "Bunu öğreneceksiniz" cevabını verdi.

