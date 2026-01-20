Manchester City, Norveç'te fena dağıldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, sahasında Manchester City’i 3-1 mağlup ederek gecenin sürprizine imza attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sürprizi Norveç’ten geldi. Norveç temsilcisi Bodo evinde İngiltere ekibi M.City'i resmen darmadağın etti. İlk yarısını 2-0 önde kapatan Bodo maçın ikinci yarısı ile farkı daha da açtı. Maçın 90 dakikası 3-1'lik Bodo galibiyeti ile sona erdi ve gecenin sonuçları arasında dikkatleri çekti.

MANCHESTER CITY NORVEÇ'TE DONDU! 2 DAKİKADA 2 GOL...

Maçın ilk yarısında rakibine oranla çok daha tempolu oynayan ev sahibi Bodo/Glimt dünya devi Manchster City'i resmen sahadan sildi. 22. ve 24.dakikalarda Kasper Hogh ile bir anda skoru 2-0 yapan Bodo ilk yarıyı da böyle tamamladı.

PEP GUARDIOLA DA ÇARE OLAMADI!

Maçın ikinci yarısında taktiksel değişiklikler ile geri dönüş bekleyen teknik direktör Guardiola'ya cevap 58 de J.Hauge ile geldi ve fark 3'e çıktı. Norveçli taraftarlar büyük bir keyif içinde maçı takip ederken, M.City R.Cherki ile gol buldu ve durum 3-1 oldu.

RODRI KIRMIZI KART GÖRDÜ! GALATASARAY MAÇI...

Manchester City'de kırmızı kart gören Rodri, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 61.dakikasında rakibine faul yapan deneyimli orta saha hemen ardından bir sarı kart daha görerek oyundan atıldı ve takımını sahada 10 kişi bıraktı. Manchester City'de Rodri, Şampiyonlar Ligi kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü.