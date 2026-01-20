Tarihi gelişme sonrası Trump'tan ilk açıklama! Suriye hükümeti yakaladı

ABD Başkanı Trump, Suriye'de YPG/SDG'nin serbest bıraktığı DEAŞ mahkumları için "Orada Avrupalı teröristler hapishaneden kaçtılar ve Suriye hükümeti tüm mahkumları yakaladı" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın, YPG/SDG ile ülkesinin ortaklığının sona erdiğini duyurmasının ardından ABD Başkanı Trump'tan ilk açıklama geldi.

'SURİYE HÜKÜMETİ TÜM MAHKUMLARI YAKALADI'

Amerikan New York Post gazetesine verdiği mülakatta, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yazışmalarını anlatan Trump, Suriye'deki güncel duruma dikkati çekti.

Trump, YPG/SDG'nin serbest bıraktığı DEAŞ mahkumlarıyla ilgili "Avrupalı teröristler hapishaneden kaçmışlardı. Suriye hükümeti ve Suriye'nin yeni lideri ile çalıştık, Suriye hükümeti tüm mahkumları yakaladılar ve onları tekrar hapse attılar. Bunlar hepsi Avrupalı olan dünyanın en kötü teröristleriydi." ifadelerini kullandı.