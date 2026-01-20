BIST 12.806
DOLAR 43,27
EURO 50,74
ALTIN 6.621,75
HABER /  DÜNYA

Tarihi gelişme sonrası Trump'tan ilk açıklama! Suriye hükümeti yakaladı

Tarihi gelişme sonrası Trump'tan ilk açıklama! Suriye hükümeti yakaladı

ABD Başkanı Trump, Suriye'de YPG/SDG'nin serbest bıraktığı DEAŞ mahkumları için "Orada Avrupalı teröristler hapishaneden kaçtılar ve Suriye hükümeti tüm mahkumları yakaladı" dedi.

Abone ol

 ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın, YPG/SDG ile ülkesinin ortaklığının sona erdiğini duyurmasının ardından ABD Başkanı Trump'tan ilk açıklama geldi.

'SURİYE HÜKÜMETİ TÜM MAHKUMLARI YAKALADI'

Amerikan New York Post gazetesine verdiği mülakatta, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yazışmalarını anlatan Trump, Suriye'deki güncel duruma dikkati çekti.

Trump, YPG/SDG'nin serbest bıraktığı DEAŞ mahkumlarıyla ilgili "Avrupalı teröristler hapishaneden kaçmışlardı. Suriye hükümeti ve Suriye'nin yeni lideri ile çalıştık, Suriye hükümeti tüm mahkumları yakaladılar ve onları tekrar hapse attılar. Bunlar hepsi Avrupalı olan dünyanın en kötü teröristleriydi." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Simeone'den maç öncesi Galatasaray sözleri: Atmosfer...
Simeone'den maç öncesi Galatasaray sözleri: Atmosfer...
Bakan Güler, ABD Savaş Bakanı Hegseth ile görüştü
Bakan Güler, ABD Savaş Bakanı Hegseth ile görüştü
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Türk dünyasının kaderi ortaktır
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Türk dünyasının kaderi ortaktır
Sörloth’tan Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken açıklamalar
Sörloth’tan Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken açıklamalar
TFF VAR kayıtlarını açıkladı! Göztepe - Rizespor maçında...
TFF VAR kayıtlarını açıkladı! Göztepe - Rizespor maçında...
Kastamonu’da feci kaza! Araç alt geçide düştü
Kastamonu’da feci kaza! Araç alt geçide düştü
Kartalkaya'daki yangını Araştırma Komisyonu, raporunu TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sundu
Kartalkaya'daki yangını Araştırma Komisyonu, raporunu TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sundu
Tom Barrack: SDG'nin asıl amacının süresi dolmuştur
Tom Barrack: SDG'nin asıl amacının süresi dolmuştur
e-Devlet sayesinde kuyruk beklemek tarih oldu: 158 milyon işlem yapıldı
e-Devlet sayesinde kuyruk beklemek tarih oldu: 158 milyon işlem yapıldı
Netflix, Warner Bros'u nakit parayla satın alacak
Netflix, Warner Bros'u nakit parayla satın alacak
Somali Tezkeresi meclisten geçti! Türk askerinin Aden'deki görevi uzatıldı
Somali Tezkeresi meclisten geçti! Türk askerinin Aden'deki görevi uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katledilen Atlas'ın annesiyle telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katledilen Atlas'ın annesiyle telefonda görüştü